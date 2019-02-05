Делегация МИД Турции провела переговоры в Вашингтоне

В Вашингтоне прошла встреча заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла и замминистра иностранных дел Турции Седата Онала.

Как сообщает Госдепартамент США, после переговоров состоялось пленарное заседание с участием турецкой и американской делегаций, в ходе которого были обсуждены отношения Турции и США и региональные вопросы.

Стороны подтвердили стратегическую важность отношений США и Турции и обязались работать в качестве союзников над решением вопросов, вызывающих общую обеспокоенность.

После пленарного заседания представители США и Турции высокого ранга встретились в формате рабочих групп для обсуждения двустороннего сотрудничества по Сирии, борьбы с терроризмом, вопросов обороны, а также юридических и консульских вопросов.

Стороны заявили о намерении и далее работать для достижения прогресса во всех указанных сферах.

Встречу ранее планировалось провести восьмого января в Вашингтоне, однако она была отложена на пятое февраля из-за визита в Анкару советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Турция выступает против того, чтобы вывод американских войск создал условия для активизации террористов на севере Сирии.

Турецкая сторона требует, чтобы соглашение по Манбиджу было реализовано до вывода американских войск из Сирии.

Анкара также требует, чтобы Пентагон вернул в свои арсеналы оружие, переданное террористам YPG/PKK. В Турции считают, что США не должны оставлять свои арсеналы и базы террористам YPG.