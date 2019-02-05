Турция «закрыла страницу» кредитов МВФ — Эрдоган

Турция больше не намерена пользоваться услугами Международного валютного фонда (МВФ) и брать у него кредиты, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник.

«Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать», — сказал он, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития (AK Parti).

В 2013 году Турция погасила последнюю часть своего долга перед МВФ и больше не будет брать кредиты, отметил Эрдоган.

В ходе своей речи президент также коснулся ситуации в Сирии и Венесуэле, заявив, что Турция не приемлет империализм.

Эрдоган подчеркнул, что Турция уважает территориальную целостность Сирии и право сирийского народа определять свое будущее.

«В этой связи Анкара открыто поддерживает процесс создания новой конституции и проведение свободных выборов в Сирии», — заявил президент.

Эрдоган также прокомментировал ситуацию в сирийском Манбидже.

«Если террористы не покинут Манбидж через несколько недель, то наше терпение кончится. США должны сдержать данные Турции по Сирии обещания, иначе Анкара сама предпримет шаги по устранению угроз нацбезопасности», — сказал он.

По словам Эрдогана, «терпение Турции также кончится, если контроль над территориями к востоку от Евфрата не будет передан местному населению».

Касаясь кризиса в Венесуэле президент Эрдоган выразил недоумение, что демократические страны в Северной и Южной Америке и Европе поддержали попытку государственного переворота лидером оппозиции Хуаном Гуайдо против избранного президента Николаса Мадуро.

«Европейский Союз прибегает к незаконным способам свергнуть законное правительство в Венесуэле», — сказал он.