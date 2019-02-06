Турция и Греция могут урегулировать проблемы путем диалога — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Анкара и Афины могут урегулировать все существующие между странами проблемы на основе принципа справедливости и мирным путем. Об этом глава турецкого государства сказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Анкаре.

По словам Эрдогана, в ходе переговоров до сведения греческой стороны были вновь доведены ожидания Анкары относительно экстрадиции в Турцию путчистов FETÖ, укрывающихся в Греции. «Мы ожидаем, что Греция не превратится в страну, являющуюся надежным укрытием для членов террористических организаций FETÖ, PKK, DHKP-C», — сказал турецкий лидер.



Президент Турции также сообщил, что на переговорах были затронуты и вопросы расширения двустороннего экономического сотрудничества. «Мы обсуждали проекты по организации морского сообщения между Измиром и Салониками, а также строительство скоростной железнодорожной магистрали между Стамбулом и Салониками», — отметил президент Эрдоган.



По словам президента Эрдогана, Турцию и Грецию объединяют политические, экономические, исторические, культурные и общественные связи. «Мы стремимся к развитию всесторонних связей с нашим соседом — Грецией. Несмотря на то, что в отношениях между двумя соседними странами иногда возникают нежелательные ситуации, мы изыскали возможности по их быстрому устранению», — сказал глава Турции.



Глава турецкого государства выразил сожаление в связи с тем, что текущий уровень торгово-экономических связей между Турцией и Грецией не отражает потенциала двух стран. «На сегодняшний день объем товарооборота между нашими странами составляет 3,5 миллиардов евро, что далеко от желаемого уровня. Мы должны вывести его на более высокий уровень», — отметил Эрдоган.



По словам Эрдогана, в повестку переговоров были включены и вопросы урегулирования кипрской проблемы. «Мы считаем, что необходимо дать должную оценку осуществляемому в настоящее время процессу консультаций (по кипрскому урегулированию – ред.). Перед тем как приступить к новому этапу переговоров сторонам следует сформировать общее видение, определить дорожную карту. Необходимо заранее уточнить, что и как будет обсуждаться. Для Турции основным параметром является политическое равноправие турок-киприотов. Этот принцип должен соблюдаться независимо от модели урегулирования», — сказал Эрдоган.



Другим важным направлением в отношениях двух стран является противодействие неконтролируемой миграции, отметил турецкий лидер. «Турция несет этот груз, задействовав для этого все имеющиеся у нее возможности. Как известно, в настоящее время в нашей стране находятся около 4 миллионов беженцев, в том числе из Сирии и Ирака. Мы разместили их в контейнерных и палаточных городках, на сегодняшний день Турция израсходовала на их содержание более 35 миллиардов долларов. Кроме того, Турция предпринимает интенсивные усилия по предотвращению случаев гибели мигрантов в Эгейском море», — сказал президент Эрдоган.



По словам Эрдогана, подписанное между Турцией и ЕС 18 марта 2016 года соглашение по ограничению миграции сыграло большую роль в сдерживании миграционного потока в Европу. «Турция выполнила все взятые на себя обязательства, включая реадмиссию. Вместе с тем мы видим, что со стороны ЕС механизм реадмиссии не реализуется должным образом. Евросоюз не выполняет и других обязательств, вытекающих из Меморандума от 18 марта, включая введение безвизового режима. Мы ожидаем от ЕС выполнения своих обещаний, так же, как это делает Турция», — отметил Эрдоган.