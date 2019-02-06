Турция осудила решение Макрона объявить 24 апреля днем памяти жертв «геноцида армян»

Турция осуждает решение президента Франции Эмманюэля Макрона объявить 24 апреля Днем памяти жертв так называемого геноцида армян, заявил представитель президента Ибрахим Калын.

«Утверждения о так называемом геноциде армян являются политической ложью, не имеющей какой-либо правовой основы и противоречащей историческим фактам», — сказал Калын.

Макрон объявил о решении учредить национальный день памяти так называемого геноцида армян 24 апреля во вторник, выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции.

Анкара не признает предполагаемый «геноцид», но признает, что в ходе Первой мировой войны были жертвы с обеих сторон.

Турция возражает против описания произошедшего как «геноцид», но характеризует события 1915 года как трагедию для обеих сторон.

Анкара неоднократно предлагала создать совместную комиссию историков из Турции и Армении, а также международных экспертов для рассмотрения данного вопроса.