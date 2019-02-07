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Главы МИД РФ, Ирана и Турции могут провести встречу на полях саммита в Сочи — Захарова

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано
Фото: АА

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции могут провести отдельную встречу на полях саммита в астанинском формате в Сочи. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«14 февраля в Сочи состоится очередной саммит в астанинском формате, — сказала она. — В этой связи не исключаю контактов глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции».

По словам Захаровой, «если такая встреча состоится, то предоставится дополнительная возможность обсудить комплекс проблем сирийского урегулирования в развитии достигаемых лидерами стран «астанинской тройки» договоренностей».

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