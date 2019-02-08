Отсутствие транспарентности по делу Хашкаджи вызывает беспокойство: Алтун

Анкара призывает Эр-Рияд доказать свою приверженность обеспечению справедливости в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.



«Саудовские власти должны доказать свою приверженность справедливости, выдав убийц Кашикчы властям Турции, где ранее было совершено заранее спланированное преступление. Весь мир внимательно следит за этим процессом. Турция, как и все страны, ратующие за демократию и свободу, стремится добиться справедливости и установить истину», — сказал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя агентству Reuters ход расследования ООН по делу Хашкаджи.



Глава управления выразил удовлетворение итогами визита в Турцию спецдокладчика ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард в рамках расследования дела Хашкаджи.

Представитель администрации приветствовал решимость Калламард в вопросе расследования убийства саудовского журналиста.

По его словам, выводы, к которым пришли турецкие власти по делу Хашкаджи, совпадают с мнением спецдокладчика ООН, озвученным в беседе с журналистами.

Турция окажет любую посильную помощь в расследовании убийства Хашкаджи, отметил глава управления.

«Детали преступления ясны. Группа саудитов хладнокровно убила Джамаля Хашкаджи в здании генконсульства этой страны в Стамбуле. При помощи специальных инструментов его тело было сразу расчленено. Дублер, переодевшись в одежду, снятую с еще неостывшего тела Кашикчы, вышел из здания дипмиссии. Все действия были заранее спланированы. Это варварство является преступлением против человечности, изменой идеалам свободного мира и миропорядка. На протяжении четырех месяцев, прошедших со дня убийства, саудовские власти избегали открытого диалога с турецкими властями и мировым сообществом», — сказал Алтун.

Глава управления акцентировал внимание на реакции Эр-Рияда на убийство Хашкаджи.

По его словам, после попыток опровергнуть факт убийства [Эр-Рияд] был вынужден признать, что совершено преступление.

«Однако все еще не ясно, где тело Хашкаджи, кто отдал приказ об убийстве и был ли на самом деле у убийц пособник из числа граждан Турции. Также не ясно, выдвигались ли прокуратурой Саудовской Аравии официальные обвинения задержанным по делу Хашкджи, есть ли среди них освобожденные или арестованные по решению суда. Общественность не информируют о ходе расследования, что вызывает серьезную обеспокоенность и наносит ущерб репутации саудовских властей», — сказал Алтун.

Представитель администрации подчеркнул, что Анкара продолжит настаивать на обеспечении справедливости в деле Хашкаджи.

«Виновные должны быть наказаны. В противном случае усилится боль семьи, близких убитого. Убийцы журналиста должны быть выданы Турции», — сказал Алтун.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.