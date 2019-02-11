Глава Минобороны России посетит Турцию для переговоров по Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит в понедельник турецкую столицу Анкару, чтобы провести переговоры с министром национальной обороны Хулуси Акаром для обсуждения ситуации в Сирии. Переговоры состоятся по приглашению турецкой стороны.

Стороны встретятся в рамках подготовки к саммиту РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию, который намечен на 14 февраля в Сочи. Одной из ключевых тем переговоров Шойгу и Акара станет обстановка в зоне деэскалации Идлиб.

В прошлый раз контакты представителей военных ведомств состоялись 31 января, когда турецкая делегация была с визитом в Москве. По итогам встречи Министерство национальной обороны Турции сообщило о намерениях продолжать сотрудничество с Россией в Идлибе, несмотря на провокации.

17 сентября прошлого года в Сочи президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров вдоль линии соприкосновения правительственных войск режима Башара Асада и оппозиции.