Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с обрушением здания в Стамбуле

21 человек погиб, 14 пострадали при обрушении жилого дома в Стамбуле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с обрушением жилого дома в Стамбуле и гибелью 21 человека. Об этом говорится на странице посольства РФ в Анкаре в Twitter.

«Владимир Путин выразил искренние соболезнования Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в связи с трагедией в результате обрушения жилого дома в Стамбуле и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Шестого февраля около 16:00 по местному времени в квартале Джевизли в стамбульском районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. 21 человек погиб, 14 пострадали.

Причина инцидента пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.