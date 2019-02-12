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Турция примет переговоры России и США по Афганистану

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано
Фото: AP

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел Замир Кабулов сообщил, что встретится со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом 22 февраля в столице Турции.

«Встреча состоится 22 февраля в Анкаре», — сказал он.

По его словам, стороны обсудят в том числе подготовку к следующему заседанию консультаций в московском формате.

Кабулов также сообщил, что в ходе его визита в Анкару пройдут двусторонние консультации по афганской проблематике с турецкими коллегами.

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