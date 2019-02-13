Министр нацобороны Турции встретился с генсеком НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Встреча прошла в штабе-квартире НАТО в Брюсселе, где Акар находится для участия в заседании министров обороны стран-участниц НАТО.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся Альянса.

Далее Акар принял участие в первой сессии заседания, посвященной Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Акар в рамках визита в Брюссель также провел встречу с черногорским коллегой Предрагом Бошковичем.

Встреча Акара и Бошковича прошла после встречи главы оборонного ведомства Турции с министром обороны Греции Эвангелосом Апостолакисом.

Как две дружественные и соседние страны Турция и Греция должны стремиться к урегулированию существующих между странами вопросов мирным путем. Об этом сказал корреспонденту АА министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя итоги переговоров с греческим коллегой Евангелосом Апостолакисом.

Ранее Акар встретился с министром иностранных дел Грузии Леваном Изорией.