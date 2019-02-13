Президенты Турции, России и Ирана обсудят конституционный комитет Сирии — Лавров

Вопрос создания конституционного комитета Сирии будет обсуждаться на саммите лидеров России, Ирана и Турции. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Конституционный комитет будет обсуждаться обязательно. Эта тема уже является предметом консультаций наших экспертов, консультаций, которые сегодня проходят в Сочи, по подготовке договоренностей трех президентов, — сказал он. — Завтра мы доложим лидерам, на каком этапе эти усилия находятся, и лидеры должны будут принять решение о дальнейшем продвижении инициативы межсирийского диалога».

Лавров напомнил, что в декабре 2018 года вопрос о формировании конституционного комитета был практически решен: был подготовлен список участников, поддержанный правительством и оппозицией Сирии.

«Потом оказалось, что список кому-то не нравится, причем не сирийским сторонам, а западным странам. И они стали вставлять палки в колеса ооновцам, чтобы не допустить одобрения этого списка, — сказал министр. — По большому счету ООН является фасилитатором, содействующим механизмом, а диалог должны вести сами сирийцы, и поэтому такое грубое и бесцеремонное вмешательство в неоколониальном духе вызывает очень серьезную озабоченность».

Кроме того, министр подчеркнул, что никому не удастся сорвать инклюзивный диалог между сирийцами.

«Во-первых, у них это [сорвать диалог] не получится, во-вторых, они движимы только одной целью: доказать, что они должны принимать все решения, — сказал Лавров. — Это эгоистично и не отвечает интересам международного сообщества не только в сирийском урегулировании, но и в других вопросах тоже. Нельзя ничего навязывать, нужен инклюзивный диалог, будь то в Сирии, Венесуэле или где-то еще».

Трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Сочи 14 февраля. Как ожидается, стороны рассмотрят в том числе ситуацию в Идлибе и вывод американских войск из Сирии.