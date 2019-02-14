В Сочи прошел саммит Турция-Россия-Иран по Сирии

В Сочи завершился трехсторонний саммит по Сирии c участием президентов Турции, России и Ирана — Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани.

Переговоры проходили в санатории «Русь» и продолжались час и 10 минут.

Перед началом саммита Эрдоган провел двусторонние встречи с Рухани и Путиным.

«Анкара удовлетворена позитивным подходом России к идее создания зоны безопасности на севере Сирии», — сказал Эрдоган по итогам встречи с президентом РФ.

«Добиться территориальной целостности Сирии без вывода террористов [«Отрядов народной самообороны»] YPG из Манбиджа и с территорий к востоку от Евфрата будет невозможно», — добавил он.

В состав турецкой делегации вошли: глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр нацобороны Хулуси Акар, глава Разведывательной организации Хакан Фидан, руководитель Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, заместитель министра иностранных дел Седат Онал и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.