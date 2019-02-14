Турция решительно осудила запрет Австрии на использование символа «серого волка»

Анкара осудила закон «О символике Австрии», предусматривающий запрет на использование в этой стране символа «серого волка», являющийся символом одной из действующих политческих партий в Турции.

«Анкара не приемлет и решительно осуждает редакцию закона «О символике Австрии», утвержденного парламентом этой страны. Мы вновь осуждаем нормативный акт, вступающий в силу первого марта 2019 года и предусматривающий, в том числе запрет на использование символики «серого волка», — говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении акцентируется внимание на неоднократных предупреждениях турецких властей официальной Вены.

«Несмотря на предупреждения Турции, Министерство внутренних дел Австрии, основываясь на новом законе, 11 февраля 2019 года распространило новый циркуляр, который содержит список запрещенной символики. В этот список, помимо символики террористов PKK, включен символ «серого волка», что недопустимо», — говорится в заявлении.

«Включение символики законно действующей в Турции партии в один список с символикой PKK является настоящим скандалом, заставляющим задуматься о масштабах популизма в Европе. Этим нерациональным и необоснованным решением власти Австрии на самом деле нацелились не на отдельную политическую партию и ее сторонников, а на всю политическую систему и законность в Турции», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что Анкара ожидает, что власти Австрии пересмотрят политику, нацеленную на местное население.

Подобный курс наносит ущерб не только двусторонним отношениям, но и способствуют росту популизма в Австрии. Это важно для сохранения рациональной основы и здравого смысла в турецко-австрийских отношениях, говорится в заявлении.