Эрдоган провел встречи с Путиным и Рухани на полях саммита по Сирии в Сочи

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг прибыл в Сочи для участия в трехстороннем саммите по Сирии.

Позже Эрдоган провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани. Переговоры Эрдогана и Рухани продолжались 1 час 10 минут в закрытом для прессы режиме в санатории «Русь».

Эрдоган также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Анкара удовлетворена позитивным подходом России к идее создания зоны безопасности на севере Сирии», — сказал Эрдоган по итогам встречи.

Самолет с главой Турецкого государства на борту приземлился в Международном аэропорту Сочи в 11:20 по местному времени.

Высокого гостя в аэропорту встречали мэр Сочи Анатолий Пахомов, директор государственного протокола Игорь Богданов, посол Турции в Москве Мехмет Самсар, турецкий генконсул в городе Новосибирск Юнус Эмре Озигджи и другие официальные лица.

Президента Турции в поездке сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава Секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир.

В Сочи Эрдоган вместе с президентами России и Ирана — Владимиром Путиным и Хасаном Рухани — примет участие в четвертом саммите по Сирии.

На саммите будут рассмотрены совместные усилия трех стран по достижению устойчивого мира в Сирии в рамках астанинского процесса.

Эрдоган проведет на полях саммита встречи со своими коллегами и обсудит, помимо двусторонних отношений, ряд региональных вопросов.