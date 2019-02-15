Турция должна контролировать зону безопасности в Сирии — Акар

В зоне безопасности на северо-востоке Сирии должна присутствовать только турецкая армия, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар в пятницу.

«Вывод американских войск из Сирии не должен привести к формированию зоны, где будут безпроблемо орудовать террористы», — сказал он.

«Между террористами PKK, их сирийским филиалом — Партией «Демократический союз» (PYD) и её вооруженным крылом «Отрядов народной самообороны» (YPG) нет никакой разницы. Поэтому вывод террористов YPG с севера Сирии представляет особое значение для безопасности границ Турции и ее народа», — подчеркнул министр, добавив, что вывод американских войск из Сирии не должен стать возможностью для террористов занять их позиции.

В прошлом месяце президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании на севере Сирии «зоны безопасности», очищенной от террористов. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона — в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын, в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой ДАЕШ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.