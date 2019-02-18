Путин очень доверяет Эрдогану, они хорошо друг друга понимают — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью, что российский лидер Владимир Путин очень доверяет своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану. Интервью Пескова газете Hürriyet Daily News было опубликовано в понедельник.

Отвечая на вопрос журналиста издания, относится ли Эрдоган к числу лидеров, которым Путин больше всего доверяет, Песков сказал: «Конечно, они очень хорошо друг друга понимают».

«Было два серьезных кризиса [в турецко-российских отношениях], слава Богу, мы их оставили позади. Их последствия могли бы быть смертельными для наших отношений. По моему мнению, Путин и Эрдоган избежали этого в связи с тем, что они продемонстрировали политическую волю. Обе страны сделали все необходимое, чтобы преодолеть эти кризисы», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, Турция и Россия находятся в регионе, который очень враждебно настроен по отношению к ним.

«В этом мире не так много дружеских отношений, новых друзей нелегко найти. Появляются новые враги. Турция исторически была другом. У нас общие интересы», — заявил Песков.