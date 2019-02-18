300 тысяч беженцев вернулись в освобожденные Турцией от террористов районы Сирии

Более 300 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину после проведенных Турцией в Сирии антитеррористических операций. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

«В освобожденные от террористов в рамках операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» районы вернулись 311.968 сирийцев», — заявил Сойлу.

По его словам, на территории Турции под международной защитой находятся 3,6 миллиона беженцев из Сирии.

В 2018 году в Турции были пойманы 268 тысяч нелегальных мигрантов, сообщил глава МВД, добавив, что в первые пять недель 2019 года это число составило 16,5 тысячи.

Турция принимает больше сирийских беженцев, чем любая другая страна в мире. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция потратила около 35 миллиардов долларов США на прием беженцев из Сирии.