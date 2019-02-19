Йылдырым снял с себя полномочия спикера парламента Турции

Кандидат правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) на пост мэра Стамбула Бинали Йылдырым в понедельник подал в отставку с поста спикера парламента Турции.

Великое национальное собрание Турции должно будет выбрать нового председателя в воскресенье.

Во вторник утром Йылдырым временно передал свои полномочия самому старшему депутату парламента — Джалалу Адану от Партии националистического движения (MHP).

Йылдырым в 2001 году вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом был одним из основателей AK Parti, которую возглавляет турецкий лидер. Спикер парламента ранее дважды занимал пост министра транспорта, мореходства и коммуникаций, а также должность последнего премьер-министра Турции. В июле 2018 года сложил с себя полномочия главы кабинета министров в связи с упразднением этого поста из-за перехода на президентскую форму правления.

Ожидается, что на мартовских выборах главным оппонентом Йылдырыма станет кандидат от основной оппозиционной Республиканской народной партия (CHP) Экрем Имамоглу.

В ходе выборов, которые состоятся 31 марта, турки проголосуют за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. При этом для партий чрезвычайно важно не только получить места в местных органах власти и советах, но и победить в мэрской гонке.