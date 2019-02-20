Министр нацобороны Акар отправится в США для переговоров

Министр национальной обороны Хулуси Акар в составе делегации, в которою также войдет глава Генштаба Яшар Гюлер, завтра отправится в США.

В ходе переговоров Акара в США, включая встречу с замглавой Пентагона Патриком Шэнахэном, будут обсуждены ситуация в Сирии и региональная проблематика.

На прошлой неделе министр заявил, что в зоне безопасности на северо-востоке Сирии должна присутствовать только турецкая армия, добавив, что вывод американских войск из страны не должен привести к формированию зоны, где будут безпроблемо орудовать террористы.

В прошлом месяце президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании на севере Сирии «зоны безопасности», очищенной от террористов. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона — в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын, в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой ДАЕШ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.