Турция не справится с новой волной беженцев из Сирии в одиночку — Эрдоган

В случае возникновения нового миграционного потока из Сирии, Турция уже не сможет справиться с ним в одиночку. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган выступая на 6-й Министерской конференции Будапештского процесса в Стамбуле.

По словам Эрдогана, пребывание мигрантов на турецкой территории не должно рассматриваться в качестве единственного способа решения проблемы сирийских беженцев.

«Если будет новая волна беженцев, то Турция больше не сможет справиться с ней в одиночку, — сказал турецкий лидер во время выступления в Стамбуле. — Предложенная нами еще в начале сирийского кризиса формула создания зон безопасности [в Сирии] является наиболее практичным методом возвращения беженцев».

Президент Эрдоган напомнил, что по данным ООН, сумма, потраченная Турцией на содержание беженцев, на сегодняшний день превышает 37 миллиардов долларов США.

Глава турецкого государства подчеркнул, что миграция — это гуманитарная и политическая проблема, влияющая также на обеспечение безопасности стран.

«Возведение еще более высоких стен, еще большего количества заграждений из колючей проволоки не решит проблему неконтролируемой миграции», — заявил турецкий лидер.

В начале февраля Эрдоган также выступил с предложением создать в Сирии города для беженцев с помещениями контейнерного типа.