Анкара раскритиковала проект доклада ЕП, призывающий приостановить процесс вступления Турции в ЕС

Анкара считает неприемлемым призыв официально приостановить процесс вступления Турции в ЕС, содержащийся в проекте турецкого доклада Европарламента за 2018 год. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Хами Аксой.

По его словам, первый проект доклада Европарламента был опубликован 14 ноября 2018 года, и на сегодняшний день депутаты обсудили 319 изменений, которые предлагалось внести в документ рекомендательного характера.

Проект был обсужден на заседании комиссии по согласованию, а затем поставлен на голосование в комитете по внешним связям Европарламента, отметил дипломат.

Итоговый вариант документа будет утвержден 11-14 или 25-28 марта в ходе пленарного заседания Европарламента, сказал Аксой.

Пресс-секретарь отметил, что содержащиеся в докладе необоснованные обвинения в очередной раз демонстрируют предвзятую и одностороннюю позицию Европарламента по Турции.

«Турция демонстрировала и продолжит высказывать мнение по изменениям в проект доклада. Мы знакомим депутатов Европарламента с реформами и изменениями, произошедшими в Турции после перехода на президентскую форму правления. К сожалению, несмотря на это, под влиянием антитурецких кругов необоснованные утверждения в адрес Турции продолжают включаться в проект доклада. Надеемся, что в итоговый вариант доклада будут внесены необходимые изменения, что позволит сделать документ более правдоподобным и нейтральным. Только такой доклад будет принят во мнение Турцией», — сказал Аксой.