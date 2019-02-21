Буровые суда Турции приступят к работам в водах Кипра — Чавушоглу

Два турецких буровых судна в ближайшие дни приступят к работам в акватории Кипра, сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

По словам главы турецкой дипломатии, таким образом Анкара продемонстрирует, что разведка в указанном районе может вестись лишь с ведома Турции.

«Это должны четко уяснить для себя и зарубежные нефтегазовые компании. Турция не допустит действий, идущих вразрез с ее интересами в Средиземном море», — подчеркнул Чавушоглу.

Анкара ранее неоднократно выступала против разведки месторождений нефти и газа на шельфе Кипра без учета интересов турецкой общины острова.