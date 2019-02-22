Эрдоган и Трамп провели переговоры по ситуации в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

В ходе переговоров лидеры Турции и США обсудили последние события в Сирии, подчеркнув значимость поддержки политического процесса в этой стране.

Главы государств также подчеркнули решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма.

Эрдоган и Трамп договорились относительно вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон.

Стороны сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения взаимного товарооборота до 75 миллиарда долларов.

Во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией по поводу создания так называемой буферной зоны на северо-востоке Сирии после вывода оттуда американского воинского контингента.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой ДАЕШ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. Сейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.