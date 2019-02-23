США и Турция обсудили сотрудничество в сфере обороны

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в США с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

На встрече также присутствовали начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Яшар Гюлер и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Акар и Шанахан обсудил широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в сфере обороны, операции против ДЕАШ в Сирии и обеспокоенность Турции поддержкой США YPG (сирийское крыло РКК), говорится в сообщении.

В ходе встречи турецкий министр сообщил о намерении Анкары продолжить борьбу со всеми террористическими организациями, в том числе PKK, YPG, PYD, ДЕАШ и FETÖ.

Кроме того, Акар отметил важность сотрудничества в установлении политического единства и территориальной целостности Сирии.

Стороны также отметили важность стратегического партнерства Турции и США и сотрудничества в рамках НАТО, в частности в Афганистане, Косово, Ираке.