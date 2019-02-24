Зону безопасности в Сирии должна контролировать Турция — Эрдоган

Зона безопасности на северо-востоке Сирии должна быть сформирована с учетом интересов Анкары, любые другие варианты неприемлемы, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в совместном эфире телеканалов CNN Türk и Kanal D.

По словам президента, если зона создается с целью обеспечения границ Турции, то совершенно логично, чтобы ее контролировали турецкие силы.

«Речь идет о турецкой границе, которая подвергается обстрелам. Поэтому мы вынуждены предпринимать шаги по устранению угрозы на сопредельной территории», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что нужно устранять угрозы в их источнике, а не предпринимать шаги в ответ на ракетные обстрелы турецкой территории.

Эрдоган отметил, что необходимо добиться стабильности и безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, к востоку от реки Евфрат, также как это было сделано в сирийский районах Джераблус и Эль-Баб.

«Турция в этом вопросе может надеется лишь на себя. Страны Европы, которые боятся одного упоминания темы беженцев, нам не помогут», — констатировал турецкий лидер.

«Закрывая границы для беженцев, страны Запада требуют от Турции принятия всех сирийцев, ищущих защиты у ее границ. Открытые границы предполагают также вероятность постоянных угроз нацбезопасности. Это недопустимо и мы неоднократно говорили об этом партнерами по диалогу в Сочи и Астане», — сказал президент.

Кроме того, для Анкары очень важно, чтобы вывод войск США из Сирии не привел к процессам, противоречащим интересам Турции и наносящим ущерб территориальной целостности и политическому единству Сирии, продолжил Эрдоган.

«Очень важно, чтобы все страны придерживались единого мнения по вопросу территориальной целостности Сирии. Турция не позволит, чтобы вывод американских войск из Сирии сыграл на руку террористам», — сказал глава турецкого государства.

В то же время Эрдоган считает, что турецко-сирийского Аданское соглашение от 1998 года способствует успешному проведению антитеррористических операций в Сирии.

«Мы не может признать за Асадом статус законной власти, которую он не заслуживает. Согласно Аданскому соглашению, Турция вправе вести борьбу с террористами на сирийской территории. Это хорошая возможность для Турции. Даже в периоды, когда отношения Турции и режима Асада были позитивными, никто в Дамаске не выступал с инициативой одностороннего разрыва данного соглашения, а это означает, что соглашение остается в силе», — отметил президент.

«Можем ли мы в нынешних условиях констатировать отсутствие угрозы террористов РКК у границ Турции? Не можем», — сказал Эрдоган, напомнив в качестве примера о кровавом теракте 2013 года в районе Рейханлы провинции Хатай, унесшем жизни более пятидесяти человек.

Президент подчеркнул, что Турция не может закрыть глаза на этот теракт, и у Дамаска нет права аннулировать данное соглашение.

«Иногда звучат заявления, что якобы «режим Асада не обращался с просьбой к Турции о вмешательстве в ситуацию в Сирии». Однако все четко указано в Аданском соглашении. Очень важно, что президент России Владимир Путин также сослался на данный документ. Действия Турции основываются на нормах ООН. Турция предпримет все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности», — сказал Эрдоган.

В то же время президент коснулся военной поддержки США террористам в Сирии.

Президент напомнил, что США поставили почти 23 тысячи фур с вооружением на север Сирии.

«Это оружие со временем начнет продаваться и уже продается в Сирии. Что будет в итоге, это уже другой вопрос. К примеру, ДАЕШ закупает многие виды вооружения с северных районов Сирии. Присутствию ДАЕШ в этом регионе приходит конец. Очень надеюсь, что США сделают ставку на поддержку политического урегулирования конфликта в Сирии», — сказал Эрдоган.

Эрдоган также заявил о намерениях встретиться с хозяином Белого дома Дональдом Трампом после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта.

«После 31 марта я, возможно, отправлюсь с визитом в Вашингтон, либо же сам [президент США Дональд] Трамп посетит Турцию», — сказал он.

Эрдоган прокомментировал состоявшийся 22 февраля телефонный разговор с американским коллегой. «Могу сказать, что у нас с Трампом состоялся позитивный разговор по теме Сирии», — подчеркнул президент Турции.