В Москве прошла конференция по российско-турецким отношениям

В рамках международной программы «Турция сегодня», организованной Управлением по связям администрации президента Турции, в Москве в четверг прошла конференция по российско-турецким отношениям.

На конференции под названием «Отношения Турции и России в сирийском процессе», выступили представители турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA), включая директора по стратегическим исследованиям Хасана Басри Ялчына, директора по европейским исследованиям Энеса Байраклы и исследователя Хусеина Альптекина.

В организации конференции приняли участие представители российского Международного дискуссионного клуба «Валдай», включая программного директора клуба Ивана Тимофеева.

В ходе конференции были затронуты основные аспекты российско-турецких отношений, в особенности в рамках кризиса в Сирии. Особое внимание было уделено событиям, в результате которых в отношениях двух государств возникал кризис, включая сбитый в 2015 году российский истребитель и убийство российского посла Андрея Карлова.

Обсуждались также пути мирного урегулирования сирийского конфликта.

На конференции также присутствовали посол Турции в Москве Мехмет Самсар, заместитель начальника управления по связям с общественностью Кремля Олег Цацурин и его старший советник Татьяна Мазанова, представители министерства иностранных дел России, а также председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Ранее подобные конференции проводились в Нью Йорке, Берлине, Буэнос-Айресе, Лондоне, Пекине и Шанхае.