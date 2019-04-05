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Выборы в Турции 31 марта — урок демократии миру, заявил Эрдоган

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано 05.04.2019 17:53
Фото: АА

Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Запад не вмешиваться во внутренние дела Турции и не пытаться манипулировать темой муниципальных выборов 31 марта.

В беседе с журналистами в Стамбуле, турецкий лидер напомнил, что явка на выборах достигла 83 процентов. Это урок демократии всему миру, подчеркнул Эрдоган.

Глава государства напомнил, что политический блок, противостоявший сторонникам правящей Партии справедливости и развития на выборах 31 марта, не смог набрать и 47 процентов голосов избирателей.

«Это осознают граждане Турции и должны учесть в США и Европе. Попытки вмешательства во внутренние дела Турции недопустимы. На Западе должны отдавать отчет свои действиям», — сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что окончательное решение по выборам 31 марта огласит ЦИК Турции. После этого вопрос будет закрыт.

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