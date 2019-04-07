Мировое сообщество должно остановить оккупационную политику Нетаньяху — Челик

Представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Турции Омер Челик осудил заявление премьер-министра Израиля о готовности аннексировать еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что в случае победы на выборах аннексирует часть территории Палестины. Это грубое нарушение резолюций Совета безопасности ООН и игнорирование международного права. Налицо попытка перехода от пренебрежения нормами прав к полному уничтожению самого понятия законность», — сказал Челик.

По его словам, мировое сообщество должно остановить безумие, которое творит израильский премьер.

«Политика оккупации земель, которую представляет Нетаньяху, является основной угрозой международному праву и безопасности», — подчеркнул Челик.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу позже в воскресенье подверг в воскресенье критике заявление премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

«Западный берег - это палестинская территория, оккупированная Израилем в нарушение норм международного права. Безответственное заявление премьер-министра Нетаньяху, которое призвано прибавить ему голосов на предстоящих выборах в Израиле, не сможет изменить этот факт», — написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.