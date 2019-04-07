Спикер Госдумы РФ встретился с председателем Национального собрания Турции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за скорейшее подписание соглашения о создании комиссии высокого уровня между парламентами России и Турции.

«Необходимо запускать этот формат комиссии как можно быстрее, потому что в этом случае мы погружаемся уже в конкретную проблематику, работу, которая безусловно крайне важна, в этом случае эффективность коммуникации возрастает несоизмеримо», — сказал Володин в воскресенье на встрече с председателем Великого Национального собрания Турецкой республики Мустафой Шентопом «на полях» 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре.

В свою очередь Мустафа Шентоп отметил, что определится с датой подписания упомянутого соглашения в ближайшее время. Председатель турецкого парламента также напомнил, что документ о намерениях создания комиссии высокого уровня был подписан в прошлом году в Анталье в ходе Совещания спикеров парламентов стран Евразии еще его предшественником на посту председателя Великого Национального собрания Бинали Йилдырымом.

Шентоп выразил надежду, что на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля в Москве будет затронута тема либерализации визового режима для наших стран. «Я надеюсь, что это будет очередным шагом в развитии наших отношений», — сказал глава парламента Турции.

В свою очередь Володин подчеркнул, что «отношения между Россией и Турцией развиваются во многом благодаря президентам». «Они многое делают для того, чтобы эти отношения продвигались по различным направлениям: растет товарооборот, развиваются внешнеэкономические связи, растет количество российских туристов, которые приезжают отдыхать в Турцию», — отметил председатель Госдумы. По его словам, «в рамках межпарламентских контактов появились новые форматы взаимодействия, и нам нужно следовать этому и дальше».

Вячеслав Володин 6-7 апреля находится с официальным визитом в Катаре. Председатель Госдумы участвует в мероприятиях 140-й ассамблеи Межпарламентского союза и выступит на пленарном заседании. Кроме того, «на полях» ассамблеи проходит ряд двусторонних встреч.