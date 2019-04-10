Выборы мэра в Стамбуле могут быть отменены из-за нарушений — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил предположение, что из-за выявленных нарушений на муниципальных выборах в Стамбуле итоги голосования могут быть отменены. О такой возможности турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из России, где он провел переговоры с Владимиром Путиным.

«Если в таком городе, как Стамбул, где проживает практически 11 миллионов избирателей, разница в количестве голосов составляет всего лишь 30 тысяч, а потом только из-за апелляций эта цифра стремительно падает до показателя в 13 тысяч, то мы должны продолжать нашу борьбу. Необходимо устранить все подозрения. Эта ситуация может даже привести к отмене выборов», — подчеркнул он.

Эрдоган сообщил о необходимости уважать любые решения Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции. Он рассказал, как в 1991 году он был избран депутатом городского собрания, но был лишен мандата по решению ЦИК.

«Я был обязан принять это решение», — отметил президент.

Он также заявил, что пересчет голосов на выборах является стандартной практикой, и привел ряд примеров подобных ситуаций в ходе выборов президента США в ряде штатов, в том числе в Висконсине, Мичигане, Неваде и Флориде.

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в ходе которых избиратели голосовали за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов.

Партия справедливости и развития (AK Parti), по предварительным результатам, уступила на выборах мэра в Анкаре и Стамбуле.

Апелляции по итогам выборов мэра Стамбула все еще на рассмотрении ЦИК. Эрдоган заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, оппозиция же указывает, что даже после пересчета голосов результат будет в пользу ее кандидата — Экрема Имамоглу. По предварительным неофициальным данным, он обходит выдвиженца от AK Parti — экс-премьера и спикера парламента Бинали Йылдырыма — на 14 тысяч голосов.