МИД Турции: день жертв так называемого «геноцида армян» во Франции — популизм Макрона

Решение президента Франции Эмманюэля Макрона об объявлении 24 апреля днем памяти жертв так называемого «геноцида армян» противоречит вердикту Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и французского Конституционного совета. Об этом в четверг написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

«Макрон вновь занимается популизмом, пытаясь выполнить обещания, данные армянам во время предвыборной кампании. Предлагаю Макрону обратиться к темному прошлому Франции. Со времени геноцида в Руанде прошла четверть века», — написал Чавушоглу.

Макрон объявил о решении учредить национальный день памяти так называемого «геноцида армян» 24 апреля в феврале, выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции. В среду президент подписал официальный указ.

Ранее, нижняя палата парламента Италии одобрила документ, призывающий правительство страны признать «геноцид армян» в Османской империи в ходе Первой мировой войны.

Турция возражает против описания произошедшего как «геноцид», но характеризует события 1915 года как трагедию для обеих сторон.

Анкара неоднократно предлагала создать совместную комиссию историков из Турции и Армении, а также международных экспертов для рассмотрения данного вопроса.