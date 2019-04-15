Лукашенко заявил о поддержке политики Эрдогана по защите интересов Турции

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил полную поддержку политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана по защите национальных интересов Турции. Соответствующую позицию он озвучил в интервью агентству «Анадолу».

«Я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает суверенитет и независимость. Точно такую же позицию я занимаю в Беларуси», — отметил Лукашенко.

«Американцам не нравится ваша [руководства Турции] позиция, — констатировал белорусский лидер. — Вы закупили в России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое тогда нельзя было где-то купить дешевле, и вас за это уже не критикуют, а пытаются избивать».

«За любую политику независимости Турцию начинают критиковать, начинают на Турцию нападать. Значит, Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты национальных интересов», — считает белорусский президент.

«Как только ваши конкуренты — может быть, и соперники — начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно», — сказал президент Беларуси.