Министр финансов Албайрак и Трамп обсудили С-400 и торговлю

Министр финансов и казначейства Берат Албайрак обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и торговлю, находясь с визитом в Вашингтоне.

Албайрак заявил по итогам встречи во вторник, что она была конструктивной и позитивной. Он также отметил, что Трамп занял «разумную позицию» по вопросу поставок С-400.

«Нельзя допустить, чтобы проблемы помешали позитивному восприятию сотрудничества Турции и США», — подчеркнул глава Минфина.

Министр передал Трампу послание от президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Албайрак также обсудил экономические связи между двумя странами с Трампом, который проявил заинтересованность в увеличении торгового оборота до 75 миллиардов долларов.

«Экономические связи должны стать локомотивом сотрудничества Турции и США и быть такими же крепкими, как и наше традиционное партнерство в сфере безопасности», — отметил Албайрак.

Ранее сообщалось, что Албайрак провел встречу с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Он также встретился с инвесторами и представителями ряда международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.