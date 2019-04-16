Правящая AK Parti подала апелляцию в ЦИК, потребовав повторные выборы мэра Стамбула

Правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) подала апелляцию в Высшую избирательную комиссию (ЦИК) с требованием отменить результаты выборов мэра в Стамбуле и провести их повторно. Об этом во вторник заявил заместитель председателя AK Parti Али Ихсан Явуз.

Как сообщил Явуз, партия подала апелляцию в 3.30 по местному времени.

Ранее представители AK Parti заявляли о том, что они выявили многократные нарушения на муниципальных выборах в Стамбуле.

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в ходе которых избиратели голосовали за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов.

Апелляции по итогам выборов мэра Стамбула все еще находятся на рассмотрении ЦИК.

По предварительным неофициальным данным, кандидат оппозиционного «Национального альянса» от Республиканской народной партии (CHP) Экрем Имамоглу обходит выдвиженца от AK Parti — экс-премьера и спикера парламента Бинали Йылдырыма — на 14 тысяч голосов. В Стамбуле зарегистрировано более 10 миллионов избирателей.