Президент Беларуси Лукашенко встретился с Эрдоганом в Анкаре

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Турцию.

В Президентском комплексе в Анкаре Лукашенко провел с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили темы инвестиционного сотрудничества, меры по обеспечению сбалансированной торговли и вопросы реализации новых белорусско-турецких проектов.

Перед встречей с Эрдоганом Лукашенко в рамках своего визита возложил венок к мавзолею основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Позже в Президентском комплексе прошла церемония официальной встречи президента Беларуси. Прозвучали государственные гимны Турции и Беларуси. Президенты обошли строй почетного караула.

Накануне визита в интервью агентству «Анадолу» Лукашенко сказал, что у Минска и Анкары много общих интересов, в частности, страны могут сотрудничать в IT-секторе, сфере технологий, химической и нефтехимической промышленности, производстве автомобильной техники, даже в сфере военно-технического сотрудничества, несмотря на то, что Турция страна НАТО, а Белоруссия принадлежим к другому военно-политическому блоку — ОДКБ.

В 2018 году товарооборот Белоруссии и Турции достиг 984 миллиона долларов, что на 4,4% больше показателя 2017 года. Экспорт Белоруссии составил 183 миллиона долларов, что на 36,2% больше чем годом ранее, а импорт турецких товаров в Белоруссию — 801 миллион долларов, что на 0,8% меньше, чем в 2017 году.