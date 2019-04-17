Глава МИД Ирана Зариф проинформировал Эрдогана об итогах встречи с Асадом

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его встрече с Башаром Асадом, которая прошла во вторник в Дамаске.

Встреча прошла в Президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями и длилась час и 10 минут.

В переговорах принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

О намерении проиформировать Эрдогана и встрече с Асадом Зариф сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция продолжит объяснять США, что санкции против Ирана не являются правильным решением.

«Анкара продолжит заявлять об ошибочности антииранских санкций США», — сказал Чавушоглу.

По его словам, турецкая сторона неоднократно и на самых разных уровнях доводила до сведения Вашингтона свою позицию по данному вопросу.

«Этот вопрос был поднят и в ходе продолжающегося визита членов правительства Турции в США», — сказал Чавушоглу.

Министр также акцентировал внимание на встрече министра финансов и казначейства Турции Берата Албайрака и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

«Главное в этом вопросе — солидарность и решимость стран», — сказал Чавушоглу.