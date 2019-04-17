Кандидат от СНР Имамоглу получил удостоверение об избрании мэром Стамбула

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Экрем Имамоглу получил удостоверение об избрании мэром Стамбула после того, как было отклонено ходатайство правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) отложить процесс до тех пор, пока ЦИК не рассмотрит чрезвычайную апелляцию.

По данным СМИ, Имамоглу в среду отправился в стамбульское отделение ЦИК, чтобы получить документ. Теперь, как ожидается, в 18:00 по местному времени (совпадает с московским) должна состояться церемония передачи полномочий.

Имамоглу будет занимать пост градоначальника в течение следующих пяти лет.

Высшая избирательная комиссия также в настоящее время рассматривает обращение возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом AK Parti с требованием провести повторные выборы мэра в Стамбуле из-за многочисленных нарушений.

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в ходе которых избиратели голосовали за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов.