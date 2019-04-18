AK Parti будет настаивать на апелляциях, однако последнее слово остается за ЦИК — Эрдоган

Правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) будет настаивать на своих апелляциях по итогам муниципальных выборов 31 марта, однако последнее слово остается за Высшей избирательной комиссией (ЦИК), заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в Анкаре.

«Когда Высшая избирательная комиссия (YSK) примет окончательное решение, этот вопрос будет для нас закрыт», — сказал Эрдоган.

«Интересы народа превыше интересов любой политической партии», — отметил президент, подчеркнув, что обжалование итогов выборов тоже является показателем демократии в стране.

Однако, Эрдоган также призвал всех вернуться к повседневной жизни, так как дискуссии по поводу выборов прекратились. Он добавил, что Турция должна эффективно использовать 4,5 года без выборов, решив за это время проблемы экономики и безопасности с помощью структурных реформ.

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в ходе которых избиратели голосовали за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов.

В среду кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Экрем Имамоглу получил удостоверение об избрании мэром Стамбула. По официальным результатам, Имамоглу опередил своего оппонента от AK Parti Бинали Йылдырыма на более чем 13 тысяч голосов.

Высшая избирательная комиссия в настоящее время рассматривает обращение возглавляемой Эрдоганом AK Parti с требованием провести повторные выборы мэра в Стамбуле из-за многочисленных нарушений в ходе подсчетов голосов.