В Японии мальчика, родившегося весом в 258 грамм, выписывают из больницы

Мальчик, родившийся в октябре прошлого года в японской префектуре Нагано с весом всего 258 грамм, будет в субботу выписан из больницы. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

За это время, как отмечается, младенец набрал почти 3 килограмма и сейчас способен самостоятельно пить материнское молоко. Из-за аномалии, находясь в утробе матери, ребенок практически не рос, и врачи приняли решение провести кесарево сечение на 24-ой неделе беременности. Примечательно, что предыдущим рекордсменом в «суперлегком весе» был тоже японский мальчик, родившийся в августе прошлого года — его вес при рождении составлял 268 грамма. Его матери также сделали кесарево сечение на 24-ой неделе беременности.

«Мне казалось, что он сломается от одного прикосновения - таким он был маленьким, когда родился. Мы не знали, что нам делать. И я безгранично благодарна врачам, которые изо дня в день выхаживали моего сына и помогли ему стать полноценным человеком», — цитирует агентство слова матери младенца.





По словам врачей местной больницы, вены ребенка при рождении были настолько тонкими, что практически невозможно было поставить ему капельницу с питательными веществами.

«Это было очень сложно, но счастлив, что медицина смогла продемонстрировать положительный результат», — сказал агентству врач Такэхико Хирума.

Теперь ребенок будет официально зарегистрирован в реестре, который ведет американский Университет Айова, как младенец мужского пола с самым маленьким в мире весом при рождении, которому удалось выжить. В мире зарегистрированы всего 24 случая, когда детям, родившимся с весом менее 300 граммов, удавалось выжить. Мальчики лишь пятеро из них.