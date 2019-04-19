Главы МИД Турции и РФ намерены содействовать прекращению огня в Ливии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, стороны обсудили последние события в Ливии. Министры подтвердили настрой на мирное урегулирование ливийского конфликта.

Как сообщили в МИД РФ, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Ливии, «выразили озабоченность серьезным обострением обстановки ввиду непрекращающихся столкновений между различными вооруженными группировками в Триполи, приведших к многочисленным жертвам».

«С российской стороны было подчеркнуто, что глубокий кризис, охвативший Ливию, является прямым следствием натовской интервенции в 2011 году», — отметили на Смоленской площади.

«Подтвержден обоюдный настрой на содействие прекращению боевых действий и примирение противоборствующих сторон исключительно путем политико-дипломатического диалога на основе Плана действий ООН по ливийскому урегулированию», — отметили в министерстве.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж, в свою очередь, отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.