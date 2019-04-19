Турция не получила от США ответ на предложение о рабочей группе по С-400 — МИД

С-400 защитят не только Турцию, но также ЕС и НАТО — пресс-секретарь AK Parti

Турция по-прежнему не получила ответ США на предложение создать техническую рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Анкаре глава министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Из различных институтов [власти США] поступают противоречащие заявления, в том числе по выводу [американских] войск из Сирии. Мы предложили США сформировать совместную рабочую группу, но ответа так и не получили. Мы с самого начала проявляли особую осторожность, чтобы убедиться, что приобретаемые С-400 будут полностью под нашим контролем. Наши союзники должны понять, что у нас есть потребность в системах ПВО», — сказал министр.

По словам Чавушоглу, в то же время НАТО позитивно отреагировало на предложение Турции по рабочей группе.

«Мы должны учесть обеспокоенность НАТО контрактом по С-400. Заявления о том, что Турция игнорирует обеспокоенность партнеров по альянсу, ничем не обоснована. Мы всегда предельно щепетильно относимся к подобным вопросам», — подчеркнул он.

Между тем ранее официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон заявил, что его ведомство не рассматривает возможность создания подобной группы с Турцией.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Реджеп Тайим Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Пентагон заявил, что покупка Турцией С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.