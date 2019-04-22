Турция и Азербайджан проведут совместные военные учения

Вооруженные силы Турции и Азербайджана проведут в начале мая совместные тактические учения с боевыми стрельбами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, с 1 по 3 мая в нашей стране пройдут азербайджано-турецкие совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2019» с боевой стрельбой», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, основной целью учений является «достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран проведением обмена опытом».

К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

Личный состав ВС Турции, который будет участвовать в учениях, уже прибыл в Азербайджан.