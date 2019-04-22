Эрдоган осудил нападение на лидера оппозиционной CHP

Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил в понедельник нападение на лидера оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаля Кылычдароглу.

Акция протеста против Кылычдароглу превратилась в акт насилия, отметил президент.

«Инцидент расследуется во всех его измерениях. Мы ни в коем случае не можем поддерживать насилие. Мы против всех форм насилия и террора», — подчеркнул Эрдоган.

«Мы никому не позволим навредить климату спокойствия Турции», — добавил он.

Группа лиц совершила в воскресенье нападение на Кылычдароглу в пригороде Анкары. Лидер CHP прибыл в столичный уезд Чубук для участия в церемонии похорон погибшего турецкого военного. В ходе траурных мероприятий группа людей предприняла попытку напасть на Кылычдароглу, но охрана политика смогла отбиться от агрессивной толпы и завести его в один из близлежащих домов.

Подозреваемый, ударивший Кылычдароглу по лицу, был задержан в понедельник.