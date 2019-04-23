Начались совместные военные учения Турции, Узбекистана и Пакистана

На полигоне «Фориш» в Джизакской области Узбекистана в понедельник состоялась торжественная церемония открытия совместных тактико-специальных учений Турции, Пакистана и Узбекистана «Щит содружества – 2019».

В ней приняли участие военные атташе Турции и Пакистана в Узбекистане Мустафа Балоглу и Имран Ариф, представители министерства обороны Узбекистана и командование войск Центрального военного округа МО Узбекистана.

Выступая на мероприятии, заместитель министра обороны Узбекистана Шухрат Икрамов отметил, что учения «Щит содружества – 2019» являются показателем близкого военного сотрудничества между Узбекистаном, Турцией и Пакистаном.

Балоглу, в свою очередь, напомнил, что Турция является единственной страной, которая одновременно ведет борьбу против трех террористических организаций — PKK, ДАЕШ и Гюленистской террористической группой (FETÖ). Он также отметил значимость проводимых впервые совместных учений Вооруженных сил Турции, Узбекистана и Пакистана.

Балоглу выразил уверенность, что учения будут способствовать укреплению связей между тремя странами.

По словам Арифа, в Пакистане придают важное значение проведению совместных учений с братскими Вооруженными силами Турции и Узбекистана.

Атташе добавил, что в ходе маневров военные Пакистана намерены изучить опыт турецких и узбекских коллег в сфере борьбы с терроризмом.

В рамках церемонии состоялся торжественный проход военнослужащих Турции, Узбекистана и Пакистана.

После церемонии открытия гости мероприятия ознакомились с показательными средствами для выживания в экстремальных условиях.

Совместные учения ВС Узбекистана, Турции и Пакистана продлятся до 27 апреля.