Анкара призвает к отказу от политизации событий 1915 года — Алтун

Анкара призывает к отказу от попыток политизации исторических событий, в том числе 1915 года в Османском государстве. Об этом написал в Twitter глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«События 1915 года должны рассматриваться сугубо с точки зрения достоверной и правдивой информации. Ни одна страна не вправе пытаться использовать исторические события в качестве идеологического инструмента для достижения своих политических целей», — написал Алтун.

Представитель администрации призвал к конструктивному и сбалансированному подходу к событиям 1915 года и учету мнения всех сторон. «Турки и армяне 800 лет жили бок о бок. Уверен, что нашим народам и сегодня под силу решить все проблемы путем искреннего диалога», — написал Алтун.

По мнению главы управления, главным в этом вопросе является пресечение попыток ряда стран использовать тему так называемого «геноцида армян» в своих интересах.

Представитель администрации подчеркнул, что до сегодняшнего дня в политических и академических кругах не сформировалось единого мнения по событиям 1915 года, так же как не было принято судебного решения по данному вопросу.

«Игнорирование усилий Турции по прояснению событий 1915 года и действия стран, принимающих односторонние решения по данному вопросу, затягивают процесс установления истины», — написал Алтун.

Страны и круги, пытающиеся учить Турцию демократии и правам человека, создавая ажиотаж вокруг событий 1915 года и борьбы Анкары с терроризмом, сами имеют кровавое прошлое, заявил позже в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«За всеми известными фактами массовых убийств, геноцида, пыток и бесчеловечного обращения стоят страны, которые сегодня пытаются обвинять Турцию в геноциде и игнорировании демократии», — сказал он.

Ни одна страна или группа, поднимающая тему событий 1915 года, не смогла подкрепить свою позицию архивными документами, добавил Эрдоган, подчеркнув, что турецкие архивы являются доступными для общественности.

«33,5 миллиона документов и 8 миллионов документов из архивов Османского государства оцифровано. Также в электронный формат переведено 19 миллионов документов и два миллиона книг из архивов Турецкой Республики», — заявил президент.