Эрдоган направил послание Архиепископу армянской общины Турции в связи с событиями 1915 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание наместнику патриарха Армянской апостольской церкви Стамбула Араму Атешяну в связи с событиями 1915 года.

«Чту память армян Османского государства, погибших в суровых условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их потомкам», — говорится в послании турецкого лидера.

В документе подчеркивается, что армянская община внесла весомый вклад в развитие нашей страны как в период османского правления, так и после объявления Турецкой Республики.

«Власти Турции придают особое значение безопасности и благосостоянию армянской общины страны. Любые попытки отчуждения и изоляции этнических армян из числа граждан Турции будут решительно пресечены», — говорится в послании Эрдогана.

«Наша общая цель — укреплять отношения и делать все возможное для залечивания исторических ран между нашими народами, которые на протяжении всей истории делили радости и горести», — отмечается далее в документе.