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Эрдоган поздравил Зеленского с победой на выборах

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 25.04.2019 10:30
Обновлено 25.04.2019 11:06
Фото из архива

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Об этом сообщили в администрации главы Турецкого государства.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора господин президент поздравил Зеленского с победой на прошедших выборах», — отметил источник в канцелярии турецкого лидера.

По результатам второго тура президентских выборов в Украине, состоявшегося 21 апреля, убедительную победу на них одержал шоумен Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов.

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