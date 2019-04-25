Эрдоган поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Об этом сообщили в администрации главы Турецкого государства.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора господин президент поздравил Зеленского с победой на прошедших выборах», — отметил источник в канцелярии турецкого лидера.

По результатам второго тура президентских выборов в Украине, состоявшегося 21 апреля, убедительную победу на них одержал шоумен Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов.