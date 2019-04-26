Анкара ожидает конкретных шагов от США по YPG — Аксой

Анкара ожидает конкретных шагов от США для национальной безопасности Турции относительно террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK, заявил пресс-секретарь МИД Хами Аксой.

«Мы ожидаем от американской стороны конкретных шагов в вопросах, затрагивающих национальную безопасность Турции. Это также касается противодействия сирийским ответвлениям террористов РКК – PYD и YPG, борьбы с Гюленистской террористической группой (FETÖ)», — сказал Аксой.

Дипломат напомнил о позитивных заявлениях по итогам встреч главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Майком Помпео, советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном и американскими конгрессменами.

«Стороны выразили готовность сконцентрироваться на развитии сотрудничества, в том числе в области торговли и оборонной сфере. На сегодняшний день товарооборот между Турцией и США составляет около 20 миллиардов долларов. Наша цель — довести этот показатель до 75 миллиардов долларов», — сказал Аксой.

В Армении отсутствуют традиции государственности

Дипломат также прокомментировал высказывания представителя МИД Армении об инициативе Анкары по открытию архивов для изучения событий 1915 года.

«Стиль высказываний пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении подтверждает отсутствие в этой стране традиций государственности», — отметил Аксой.

Представитель МИД напомнил о решении Европейского суда по правам человека, который назвал попытки навязывания утверждений о так называемом «геноциде армян» нарушением свободы слова.

По его словам, многие известные ученые в своих работах поставили под сомнение утверждения армян.

«Турцию постоянно обвиняют в отказе признавать исторические реалии. Однако, учитывая вышесказанное, можно четко заявить, что подобного рода утверждения являются безосновательными, и в действительности имеет место попытка ущемления свободы слова. Данная позиция может быть воспринята в качестве преступного деяния», - сказал Аксой.

По его словам, утверждения Еревана о том, что архивы Армении открыты для изучения историками, не соответствуют действительности.

«Открыта лишь та часть документов, которая выгодна сторонникам тезисов о так называемом «геноциде». Если армяне найдут в себе смелость и действительно откроют свои архивы, то правда станет достоянием мировой общественности. К сожалению, они продолжают вводить в заблуждение мировое сообщество и молодое поколение армян», — сказал Аксой.

Аксой также подчеркнул, что Турция пытается убедить США позволить государственной нефтеперерабатывающей компании Tüpraş продолжать закупать иранскую нефть после решение главы Белого дома Дональда Трампа с начала мая не возобновлять вывод ряда стран из-под действия своих санкций на закупку нефти у Ирана.

«Турция на разных уровнях уже заявляла, что считает данное решение США неправильным. Мы продолжаем пытаться убедить американскую сторону позволить Tupras продолжать приобретать нефть из Ирана», — сказал он.

«Мы видим, что Вашингтон пришел к использованию языка угроз. Но США должны понять, что подобным подходом результата не добиться», — добавил представитель внешнеполитического ведомства Турции.