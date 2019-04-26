Турция, Россия и Иран осудили решение США по Голанам — заявление

Страны-гаранты астанинского процесса по Сирии заявили о решимости противостоять сепаратистским планам в отношении страны. Об этом говорится в итоговом заявлении Турции, России и Ирана, распространенном в пятницу по итогам очередного раунда переговоров в Нур-Султане.

Турция, Россия и Иран решительно осуждают решение США о признании оккупированных Голанских высот частью Израиля, говорится в заявлении.

Также в декларации акцентируется внимание на решении главы Белого дома по признанию суверенитета Израиля над Голанскими высотами, что является грубым нарушением международного права, в том числе резолюции СБ ООН за № 497.

Страны-гаранты астанинских договоренностей назвали решение США по Голанам прямой угрозой миру и безопасности на Ближнем Востоке.

«Отвергли все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран», — говорится в документе, который зачитал первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Страны-гаранты также подчеркнули необходимость создания условий и содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку.

«В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку. Подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление верховного комиссара по делам беженцев и другие специализированные международные организации», — отмечается в заявлении.

В итоговой декларации отмечается готовность стран-гарантов к борьбе с преступными организациями, включенными ООН в список террористических структур, подчеркивается важность соблюдения соглашений по зоне деэскалации в Идлибе и уважения сочинских договоренностей от 17 сентября 2018 года.

В документе подчеркивается, что у сирийского конфликта нет военного пути решения, и он может быть урегулирован лишь путем политических переговоров.