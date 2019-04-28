Турция не сдастся экономическому террору — Эрдоган

Турция не отступила перед лицом вооруженного и дипломатического терроризма и не сдастся экономическому террору, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье.

«Давление, с которым в последние месяцы сталкивается экономика Турции, по степени угрозы не отличается от ракетных обстрелов приграничных населенных пунктов», — сказал президент.

«Потенциал Турции намного более мощный, чем кажется на первый взгляд. Это касается всех областей, в том числе экономики. Многие пытаются оценить нас лишь по видимой части айсберга», — добавил он.

Эрдоган подчеркнул, что в I квартале текущего года экономика страны продолжила стабилизироваться.

«Налицо положительная динамика развития во всех отраслях», — сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что потенциал Турции намного более мощный, чем кажется на первый взгляд. Это касается всех областей, в том числе экономики.

«Турцию не интересуют предвзятые оценки международных финансовых структур и государств. Главное для нас — интересы народа», — отметил турецкий лидер.