Турция не сдастся экономическому террору — Эрдоган

Турция не отступила перед лицом вооруженного и дипломатического терроризма и не сдастся экономическому террору, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье.
«Давление, с которым в последние месяцы сталкивается экономика Турции, по степени угрозы не отличается от ракетных обстрелов приграничных населенных пунктов», — сказал президент.
«Потенциал Турции намного более мощный, чем кажется на первый взгляд. Это касается всех областей, в том числе экономики. Многие пытаются оценить нас лишь по видимой части айсберга», — добавил он.
Эрдоган подчеркнул, что в I квартале текущего года экономика страны продолжила стабилизироваться.
«Налицо положительная динамика развития во всех отраслях», — сказал Эрдоган.
Эрдоган отметил, что потенциал Турции намного более мощный, чем кажется на первый взгляд. Это касается всех областей, в том числе экономики.
«Турцию не интересуют предвзятые оценки международных финансовых структур и государств. Главное для нас — интересы народа», — отметил турецкий лидер.